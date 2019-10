Brandstichting Gravestein

Jongen aangehouden nav molotovcocktail Gravestein.

Vorige week heeft een jongen zich op een politiebureau gemeld in verband met de poging tot brandstichting in een woning in de flat Gravestein. De verdachte is 15 jaar oud en had zichzelf herkend op videobeelden die in het kader van Opsporingscommunicatie waren uitgebracht. De beelden waren getoond bij de Tv-programma’s Bureau 020 van AT5 en bij Bureau NH van TV-Noord-Holland. De rechercheurs hebben de jongen aangehouden en gehoord.

Op maandag 3 juni van dit jaar waren er twee jongens betrokken bij het incident in de flat Gravestein.

Het rechercheteam is nog naarstig op zoek naar de tweede verdachte en daarom blijft zijn foto nog op politie.nl staan.