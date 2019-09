Woninginbraak Welnastraat

Omschrijving

De woning bevindt zich in een pand waarin zich ook andere woning bevinden. Op camerabeelden is te zien hoe die zaterdag twee mannen rond 19.40 uur de centrale toegangshal van het pand binnen komen lopen. Een van de mannen loopt vervolgens een trappetje op naar de voordeur van de woning en staat vervolgens een tijdje bij die deur. De andere man staat afwisselend bij hem voor de deur en op andere plekken in de centrale hal. Het is niet duidelijk te zien wat de man precies doet bij de voordeur, maar op een gegeven moment is wel te zien dat de deur open gaat en dat de man de woning betreedt. De andere man volgt hem kort daarna. De twee blijven even in de woning en komen dan de woning weer uit, ze lopen de centrale hal in. Terwijl zij op weg zijn naar buiten, komt een derde man de hal binnen. Deze man lijkt kort contact te hebben met de twee mannen en daarna vertrekken alle drie de mannen naar buiten.

De politie is op zoek naar de twee mannen die de woning binnen zijn gaan, zij worden verdacht van woninginbraak. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Blond haar in een zijscheiding;

- Normaal postuur;

- Hij droeg een groene parka jas, een donkerkleurige broek en donkerkleurige schoenen.

Verdachte 2

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Hij droeg een blauwe pet met het D'squared logo aan de voorkant, een grijze hoodie, een blauwe jas met de opdruk van het merk The North Fac, een blauwe spijkerbroek en donkerkleurige sneakers van het merk Nike.

Rond dezelfde tijd is er ook ingebroken bij twee andere woningen in hetzelfde pand aan de Welnastraat. Het is niet zeker of deze mannen daar ook verantwoordelijk voor zijn, maar dit is natuurlijk wel opvallend en wordt ook meegenomen in het onderzoek.