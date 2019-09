Moord Hasin Tahiri Leidschendam

Omschrijving

Hasin was kort daarvoor ontvoerd door twee mannen vanaf de Lariksrode in Leiden. Naar het vuurwapen is de afgelopen jaren uitgebreid gezocht maar is nooit gevonden. Onlangs is er nieuwe informatie ontvangen dat er mensen weten wat er met dat wapen is gebeurd. Dus daar doen we nog meer onderzoek naar. De afgelopen jaren zijn we het beeld van Hasin Tahiri wel aan het bijstellen. Hij was ooit betrokken bij wat criminele activiteiten, maar in de periode voor zijn dood zorgde hij vooral voor zijn kinderen wanneer zijn vrouw werkte. Dus als mensen weten welk conflict er rond hem speelde, dan is die informatie nog altijd heel waardevol. Samen met hopelijk nieuwe uitkomsten uit het onderzoek kunnen we dan hopelijk eindelijk de zaak oplossen.