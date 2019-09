Postpakket fraude Gouda

De bezorger liet weten dat er 1 euro gepind moest worden om het pakket in ontvangst te kunnen nemen. Het betalen van deze euro heeft met een mobiel pinautomaat plaats gevonden. Toen het slachtoffer de volgende dag haar geld wilde pinnen werd haar pinpas direct ingeslikt door de pinautomaat met de melding dat haar pas om veiligheidsreden was geblokkeerd. Toen ze bij haar bank verhaal ging halen bleek er bijna 4500 euro van haar rekening te zijn gehaald. Er worden camerabeelden getoond van een man die met deze bankpas geld heeft opgenomen.

Vragen

Herkent u deze verdacht of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.