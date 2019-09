Diefstal laptop Mediamarkt Rijswijk

Op zaterdag 17 augustus 2019, wordt in het filiaal van de Mediamarkt aan de Prins Willem Alexander Promenade in Rijswijk een laptop Macbook Pro van het merk Apple gestolen door twee mannen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.