Fietsendiefstal Zoetermeer

Op diezelfde dag zijn in Zoetermeer maar liefst dertien fietsen gestolen op mogelijk dezelfde wijze. Mogelijk hebben de twee mannen die in beeld zijn bij de diefstal aan het Monnikenbos daar iets mee te maken. De twee mannen worden getoond op camerabeelden.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.