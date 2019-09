Overval geldloper Honselersdijk

Twee overvallers in regenkleding en met bivakmutsen bedreigen het slachtoffer met een wapen en gaan er vervolgens vandoor met drie geldkoffers. Even later wordt er een uitgebrande zwarte Seat Leon teruggevonden. Op dinsdag 17 september was er al een getuigenoproep maar er zijn nu camerabeelden van de verdachten.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vetrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.