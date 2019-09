Gewapende overval op een jonge vrouw die thuiskomt in Roosendaal

Laatste update: 30-09-2019 | 19:56 Zaaknummer: 2019044232 Datum delict: 24-02-2019 Plaats delict: Roosendaal

Op zondag 24 februari 2019 kwam een 27-jarige vrouw rond 04.30 uur thuis bij haar woning aan de Vroenhoutseweg. Zij had die nacht gewerkt in een horecagelegenheid in Roosendaal. Ze parkeerde haar auto op de oprit van de woning en stapte uit. Toen ze bij de voordeur aan kwam hoorde ze de alarmbel van de poort af gaan. Ze zag toen twee jongemannen op haar afkomen. Ze moest zich gelijk omdraaien en werd door een van de mannen in haar nek gepakt. Ze had haar telefoon in haar hand en probeerde nog een alarmnummer te bereiken. Dit mislukte.