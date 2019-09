Gijzeling, afpersing en pinfraude

Het slachtoffer man nam na het stappen in Roosendaal nabij de Bloemenmarkt een (illegale) taxi. Voorin zaten twee mannen met een getint uiterlijk. Hij werddoor hen bedreigd met een mes en moest zijn pinpas en pincode afgeven. Vervolgens werd geld gepind bij een pinautomaat aan de kade in Oudenbosch. Hierna reden ze naar de woning van het slachtoffer. Een van de daders ging met de huissleutel van het slachtoffer naar binnen en bedreigde daar de vriendin van aangeefster met een schaar. De overvaller ging met een tas naar buiten. Ondertussen was ook het elfjarige dochtertje wakker geworden die nog tevergeefs probeerde de tas van haar moeder terug te pakken. Hierna mocht het slachtoffer uitstappen waarna de daders wegreden.

Vragen

1) Van de beide daders is een compositietekening gemaakt. Ze zijn allebei getint en zo'n 25 a 30 jaar oud. een van hen droeg een zwarte Nike pet met wit logo en had een een baardje. De andere man, de bestuurder, is ongeveer 1.70 a 1.80 meter lang. wie herkent hen?



2) We zijn op zoek naar getuigen. De daders reden in een donkerblauwe Volkswagen Golf met een lichtkleurig misschien wel lederen interieur. Ze hebben het slachtoffer in de buurt van de Bloemenmarkt in Roosendaal opgepikt. Ze zijn aan de Kade in Oudenbosch gestopt en hebben bij de Rabobank gepind. Vervolgens zijn ze naar de Margrietstraat gereden in Bosschenhoofd. daar werd de vriendin van het slachtoffer met een schaar bedreigd en bestolen van haar handtas.