Man beschoten voor woning Laatste update: 23-09-2019 | 11:47 Zaaknummer: 2019214554 Datum delict: 07-09-2019 Plaats delict: Raamsdonksveer Zaterdagnacht 7 september is een man beschoten voor zijn woning in de Academielaan. De vermoedelijke dader is weggevlucht. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Rond 00.00 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat een man voor zijn woning beschoten zou zijn. De man liep van zijn auto naar de woning en hoorde iemand lopen. Vervolgens hoorde hij enkele knallen en bleken dit schoten te zijn. De man is hierbij gewond geraakt en is behandeld aan zijn verwondingen. Agenten ter plaatse troffen inderdaad hulzen aan op de oprit van de woning. De omgeving werd afgezet en meerdere eenheden gingen op zoek gegaan naar de schutter, hierbij werd ook een speurhond ingezet. De schutter werds echter niet aangetroffen. Ook is er buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden veiliggesteld voor verder onderzoek.

Vragen De politie roept getuigen op die mogelijk iets gezien hebben van het schtietincident om contact met de recherche op te nemen. Dit geldt ook voor mensen in de omgeving van de Academielaan die camwsrabeelden hebben of bijvoorbeeld een dashcam. Zij kunnen bellen met de tiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

