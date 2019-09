diefstal portemonnee in supermarkt

Op woensdag 29 mei 2019, om ongeveer 14.30 uur werd in de Albert Heijn op het Cassandraplein in Eindhoven de portemonnee van een 84-jarige vrouw gestolen.

Omschrijving

Het slachtoffer kocht sigaretten en rekende die af bij de balie. Ze deed haar portemonnee in haar tas die op haar rug hing. Ze ging de winkel verder in om boodschappen te doen. Bij de kassa ontdekte ze dat haar tas open stond en dat haar portemonnee hieruit was gestolen. Op camerabeelden is te zien dat de diefstal plaats vond bij de groente afdeling. Er kwamen twee vrouwen in beeld waarvan er vermoedelijk één voor de nodige afleiding zorgde en één die na enkele pogingen erin slaagde om de ‘beurs’ te stelen.