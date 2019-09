Explosie in woning

In de vroege ochtend van vrijdag 3 mei 2019 stopte een man omstreeks 04.00 uur een explosief in de brievenbus gestopt en tot ontploffing gebracht in een woning aan het Gelderlandplein in Eindhoven.

Omschrijving

Waarschijnlijk ging het om (zeer) zwaar vuurwerk. Er ontstond schade aan de voordeur en hal. Ook vatte een jas vlam die in de hal aan de kapstok hing. In de woning lagen op dat moment twee volwassenen en drie kinderen te slapen. Na de klap zagen zij in eerste instantie naast de schade een heleboel rook in de gang. Er zijn camerabeelden waarop de dader is vastgelegd.