Gewapende overval op BP tankstation

Omschrijving

De medewerkster zag rond 07:30 uur een man binnenkomen lopen die haar opviel omdat hij een grote tas bij zich droeg. Deze man raakte in gesprek met twee klanten en heeft zelfs koffie met hen gedronken. Nadat de man eerst de shop verliet en de twee klanten kort daarna ook weggingen is de medewerkster verder gegaan met haar werk. Zij was bezig achter in de shop en hoorde het belletje van de deur gaan. Zij liep naar voren en zag de man weer in de shop. Hij had een scherp voorwerp in zijn handen en sommeerde de medewerkster om mee te lopen achter de toonbank waar zij onder dwan de kassa moest openen. De man pakte vervolgens zelf het geld uit kassalade. Hierna moest de medewerkster ook nog een aantal sloffen sigaretten in plastic tassen van het tankstation stoppen. De medewerkster moest daarna in de koeling gaan staan waarna de dader via achterdeur het tankstation verliet. Nadat een klant begon te roepen durfde de medewerkster de koeling pas weer te verlaten.



De overvaller heeft een opvallend signalement: