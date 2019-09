Wie (her)kent deze 'goudknuffelaars'?

Terwijl ze de man daar omhelzen, maken ze zijn portemonnee buit. De vrouw en twee mannen die verdacht worden van dit misdrijf staan goed herkenbaar op beeld. We vermoeden dat dit niet de eerste keer is dat ze op deze manier oudere mensen van hun bezittingen beroven.

Het is vrijdag 8 maart rond 13.00 uur ’s als een 87-jarige Maastrichtenaar het slachtoffer wordt van zogeheten ‘goudknuffelaars’. Ze zien het slachtoffer bij de supermarkt op de Franciscus Romanusweg in Maastricht en rijden achter hem aan tot in de parkeergarage aan de Parkweg.

Vragen

Herkent u de verdachten?

Of heeft u meer informatie?

Deel dit dan via 0800-6070, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).