Wie (her)kent deze insluiper?

Op vrijdag 5 juli rond 16.00 uur glipt een onbekende man een woning aan de Vliegenstraat in Bunde binnen. Terwijl de nietsvermoedende bewoners rondom het huis aan het werk zijn, betreedt de man via de binnenplaats de woning en neemt sieraden en geld weg.

Vragen

Herkent u de verdachte? Of klinkt het signalement bekend? Deel informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Daarnaast is het ook mogelijk om informatie via onderstaand tipformulier te delen.