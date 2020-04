Schietpartij Markerkant Almere

Bij een schietpartij op een parkeerterrein aan de Markerkant in Almere heeft in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari een schietpartij plaatsgevonden waarbij twee personen gewond zijn geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de verdachte.

Omschrijving

Rond tien voor twee 's nachts kreeg de politie een melding dat er was geschoten op een parkeerterrein. De politie ging met meerdere wagens naar het incident toe. Ook werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet.

De politie is meteen gestart met het onderzoek en is nog op zoek naar de verdachte. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend.

De politie komt graag in contact met getuigen van dit schietincident. Heeft u informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.