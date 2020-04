Aanranding (in vereniging) handhaver GVB station Bijlmer Arena

Omschrijving

Het slachtoffer werkt vrijdag 6 december op het station Bijlmer Arena. Die avond vindt in de Johan Cruijff Arena de wedstrijd Ajax-Willem II plaats en in de Ziggo Dome een concert van Kensington. Tussen 22:00 uur en 23:00 uur, als beide evenementen uitstromen, is het erg druk op het station. Het slachtoffer probeert op het station de reizigersstroom in goede banen te leiden. Op gegeven moment merkt het slachtoffer dat ze wordt ingesloten door een groep mannen. Vervolgens voelt ze hoe de mannen haar betasten. Het slachtoffer kan geen kant op. Ze probeert contact te leggen met haar collega’s, maar in de drukte is dat moeilijk. Beveiligers hebben op een gegeven moment door dat het slachtoffer hulp nodig heeft en komen snel naar haar toe. De mannen zijn dan al verdwenen.

Het slachtoffer heeft één van de mannen goed in zijn gezicht kunnen zien. Van deze man zijn camerabeelden als hij op een roltrap staat op het station. Hij wordt ervan verdacht aanranding in vereniging te hebben gepleegd. Zijn signalement:

- Man;

- +/- 1.75 m lang;

- Eind 30, begin 40 jaar oud;

- Vadsig postuur;

- Grote, dikke neus;

- Littekens van acne op gezicht;

- Donkere capuchontrui met daarop F-SIDE.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.