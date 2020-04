Brandstichting zendmasten Van Bleiswijkstraat

Omschrijving

Op de beelden is te zien dat de verdachten rond 04.00 uur die zaterdag in de buurt van de parkeergarage lopen. Bij de parkeergarage aangekomen, moeten ze zich door een dicht hek wurmen om binnen te komen. Vervolgens treffen ze weer een gesloten hek die ze open trekken om verder te kunnen. Ze hebben op dat moment allebei een tas bij zich, vermoedelijk met jerrycans. Even later zijn ze bezig op het dak, naar alle waarschijnlijkheid om de zendmasten in de brand te steken. Daarna vluchten de twee snel weg.

Rond 05.00 uur geeft een melder aan vuurverschijnselen te zien op het dak van de parkeergarage. Hulpdiensten zijn snel ter plaatse en de brand kan worden geblust. Ter plaatse doen specialistische diensten uitgebreid onderzoek en treffen onder andere een plastic tas aan. Deze tas is mogelijk van de verdachten en wordt uiteraard onderzocht op sporen.

Onderzoek

Een Team Groot Opsporing (TGO) doet verder onderzoek naar de brandstichting. In dit onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat de verdachten voorafgaand aan de brandstichting uit de richting van de Waterrijkweg kwamen en na de brandstichting ook die kant weer zijn op gevlucht.

Informatie delen

Het onderzoeksteam spreekt graag met mensen die meer weten over de brandstichting:

Heeft u iets gezien of gehoord van de brandstichting, maar nog niet met de politie gesproken?

Heeft u zaterdagochtend vroeg iets opvallends/verdachts gezien in de omgeving van de Van Bleiswijkstraat? De parkeergarage bevindt zich tegenover het Westerpark, vlakbij begraafplaats Vredenhof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personen met jerrycans.

Heeft u de verdachten op de beelden zaterdag in de omgeving van de parkeergarage of bij een tankstation gezien?

Heeft u andere informatie over de verdachten op de beelden?

Heeft u informatie over de aangetroffen plastic tas in combinatie met de verdachten op de beelden?

Bel dan met 0900-8844 of meld uw tip anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.

Oproep tankstationhouders

De politie roept tankstationhouders in Amsterdam op alert te zijn op personen die jerrycans vullen en eventuele verdachte situaties te melden.

Onderzoek brandstichtingen zendmasten

In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek. Een overzicht van alle branden en beelden van een verdachte vindt u hier: https://www.politie.nl/nieuws/2020/april/14/11---politie-onderzoekt-zendmastbranden.html.