Diefstal diamant juwelier Weteringschans

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht op dinsdagmiddag 4 februari 2020 een diamant te hebben gestolen bij een juwelier aan de Weteringschans in Amsterdam.

Omschrijving

Rond 13.40 uur komt de man die middag de juwelier binnenlopen. Hij vraagt om twee verschillende soorten diamanten. Hij wordt aan een aparte tafel geholpen door een verkoopster, zij haalt uit de backoffice de diamanten waar de man om vraagt. De man geeft ook aan een kopje koffie te willen en dat krijgt hij uiteraard. Vervolgens bekijkt hij de diamanten. Hij haalt ze meerdere malen uit hun hoesje en stopt ze dan weer terug. Op een gegeven moment morst de man koffie. De verkoopster geeft hem een doekje, zodat hij zijn hand(en) af kan drogen. Daarna bekijkt de man diamanten opnieuw uitvoerig. Wederom haalt hij ze uit hun hoesjes en stopt ze er weer terug in. Dan geeft de man nog andere sieraden te willen bekijken en vraagt de verkoopster met hem mee te gaan naar een andere ruimte. Daar zegt de man dat hij buiten een vriend gaat halen en daarna weer terug zal komen. Hierop loopt de man naar buiten en gaat rechts richting de Spiegelgracht en het Leidseplein. Als de verkoopster weer terugkomt bij de tafel, ziet ze dat één van de diamanten mist. Het betreft een diamant met een waarde van 40.000 euro. De man komt niet meer terug naar de winkel.

De man wordt ervan verdacht deze diamant gestolen te hebben. Er zijn camerabeelden van hem. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte tot getinte huidskleur;

- Tussen de 40 en 50 jaar oud;

- Zeer kort, donker haar;

- Normaal postuur;

- Hij had een bril op.

Hij droeg een:

- Lange, donkere jas,

- Wit overhemd met donkere stropdas;

- Blauwe, nette broek;

- Zwarte, leren, glimmende schoenen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.