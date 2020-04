Gewapende overval drogisterij Pieter Calandlaan

Omschrijving

Als de overvaller de drogist binnen komt lopen, haalt hij met zijn rechterhand een witte plastic tas onder zijn trui/jas vandaan. Daarna loopt hij direct door naar de kassa. Hij loopt achter de kassa/balie waar de kassière net aan het afrekenen is met een klant. Daar haalt de overvaller een mes uit de plastic tas. Hij houdt het mes vast in zijn linkerhand. Met zijn rechterhand haalt hij het geld uit de kassalade en stopt dit in de witte plastic tas. Op het moment van de overval waren er diverse klanten en medewerkers in de winkel. Hierna is hij hard weggelopen over de Pieter Calandlaan en is hij de Willem Heselaarstraat in gerend.

De overval staat op beeld. Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Helemaal in het donker gekleed;

- Capuchon op met pet eronder;

- Blauwe sportschoenen met witte zool;

- Witte handschoenen.

