Inbraak woning Orteliuskade

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht op maandag 23 december 2019 te hebben ingebroken bij een woning aan de Orteliuskade in Amsterdam-West.

Omschrijving

Op dinsdagmiddag 24 december komt bij de politie de melding binnen dat mogelijk zou zijn ingebroken bij een woning aan de Orteliuskade. Ter plaatse constateren agenten inderdaad schade bij en aan de voordeur van de woning. Ze nemen contact op met de bewoners, die op dat moment zelf al enige tijd niet thuis zijn geweest. De bewoners kijken dan direct op afstand of hun beveiligingscamera’s iets hebben opgenomen en dat blijkt het geval te zijn. Op camerabeelden is te zien dat een onbekende man zich maandagochtend 23 december rond 05.30 uur in de woning bevond. De man is zo’n drie kwartier in de woning aanwezig geweest. Hij wordt ervan verdacht in die tijd verschillende goederen uit de woning te hebben gestolen, zoals laptops, horloges én beveiligingscamera’s. Weer thuis komen de bewoners er namelijk achter dat hun hele huis overhoop is gehaald en deze goederen verdwenen zijn.

Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 25 en 35 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Droeg een groene muts en een donker trainingsjack met brede rode bies op de mouw;

- Had een lampje en tas bij zich.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.