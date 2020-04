Inbraak woning Van Oldenbarneveldtstraat

Omschrijving

De bewoners verliten die maandag rond 08.30 uur hun woning. Tegen 19.45 uur kwamen zij weer thuis, maar merkten niet direct dat er was ingebroken. Op de voordeur waren namelijk geen braaksporen te zien of iets dergelijks. Binnen bleek eerst dat spullen op een andere plek stonden en toen zagen de bewoners dat er ook goederen weg waren. Er bleken meerdere sieraden en cash geld verdwenen.

Op camerabeelden is te zien dat die dag rond 12.00 uur een onbekende man op de fiets bij de woning aankwam. Hij rommelde bij de voordeur en kort daarna was hij binnen. Een paar minuten later is te zien dat de man de woning weer verliet, nu had hij opeen een blauwe plastic tas bij zich. Op de beelden is ook te zien dat de man de deur niet openbrak. Hij is dus op een andere manier binnengekomen, mogelijk door te flipperen. De bewoners hadden hun deur waarschijnlijk ook niet op slot gedraaid en dan is onder andere die manier van inbreken mogelijk.

Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Zwarte pet met wit embleem onderkant pet;

- Donker vest;

- Donker T-shirt, midden onder witte opdruk;

- Lange broek, boven de knie lichtkleurig, onder de knie zwart;

- Donkere gymschoenen met witte zool.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.