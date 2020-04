Mishandeling Nieuwe Nieuwstraat

Op zaterdag 23 november 2019 werd op de Nieuwe Nieuwstraat in het centrum van Amsterdam een man mishandeld nadat hij een graffitispuiter aansprak. De mishandeling staat op beeld en de politie is op zoek naar de graffitispuiter.

Omschrijving

Rond 02.30 uur liep het slachtoffer langs een coffeeshop in de Nieuwe Nieuwstraat toen hij zag dat iemand graffiti aanbracht op het rolluik van de coffeeshop. Het slachtoffer maakte daar een opmerking over en werd direct aangevallen door de graffitispuiter. Het slachtoffer kwam op de grond terecht en de graffitispuiter sloeg en schopte meerdere keren op hem in. Ook sloeg de graffiti-spuiter met de spuitbus op het hoofd van het slachtoffer en bespoot hem met verf. De telefoon van het slachtoffer was op de grond terecht gekomen en de graffitispuiter pakte de telefoon en gooide hem hard op de grond. Daarna liep de graffitispuiter weg. Het slachtoffer moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht en is daar behandeld aan zijn verwondingen.

De graffitispuiter betreft een man met volgende signalement:

- Lichte huidskleur;

- Rond de dertig jaar oud;

- Tussen 1.80 en 1.85 m lang;

- Normaal postuur;

- Donker haar onder zijn mutsje vandaan;

- Had een donkere korte baard en een korte donkere snor;

- Sprak Engels, maar is volgens het slachtoffer geen Engelsman;

- Droeg een donker groene parka met capuchon (zonder bontrand);

- Droeg een normale spijkerbroek.

Van de mishandeling en de graffitispuiter zijn beelden. Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.