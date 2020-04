Overval avondwinkel Nieuwe Maanstraat

Brandende kleding in bosjes Een half uur na de overval worden in de bosjes in de buurt van de hoek van de Kometensingel met de Meteorensingel handschoenen en kleding in brand gestoken. Waarschijnlijk is deze kleding gedragen tijdens de overval.

Vragen

Herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak, bijvoorbeeld over de in brand gestoken kleding? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.