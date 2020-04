Overval drogist Osdorpplein

Omschrijving

Een medewerkster staat die ochtend achter een van de kassa’s als zij in haar ooghoek iemand binnen ziet komen die haar aandacht trekt. Het is een jongen met een capuchon op, een pet daaronder en een wit sjaaltje voor de rest van zijn gezicht. Ze kan alleen zijn ogen zien. De jongen gaat in de rij bij de kassa staan. Ondanks het feit dat ze zich door de jongen al niet meer op haar gemakt voelt, helpt ze de klant voor de jongen bij de kassa verder. Als deze klant geholpen in en naar buiten gaat, gooit de jongen een plastic tas op de toonbank en loopt dan om de toonbank heen. Hij komt bij de medewerkster achter de kassa staan en bedreigt haar direct met een mes. Hij drukt het mes in haar hals en roept dat ze de kassalade moet openmaken. Door de spanning lukt dat niet direct en een andere medewerkster komt helpen. Als de eerste kassa leeg is en de jongen het geld in zijn plastic tas heeft gestopt, roept hij dat ook de andere kassalade geopend moet worden. Nadat dat gebeurd is en hij dat geld ook in zijn tas heeft gedaan, loopt hij de winkel weer uit.

De overval en ook de verdachte staan op beeld. Het signalement van de verdachte:

- Jongen;

- Wordt door de medewerkster rond de 18 jaar geschat;

- Tussen de 1.70 en 1.75 meter lang;

- Slank postuur;

- Bruine ogen;

- Volledig in het donker gekleed, behalve wit sjaaltje met figuurtjes voor mond.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.