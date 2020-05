Overval snackbar Damrak

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari 2020 een overval te hebben gepleegd bij een snackbar aan het Damrak in het centrum van Amsterdam.

Omschrijving

Rond 02.50 uur werkt een medewerker achter een hoge balie in de snackbar. Klanten kunnen niet achter deze balie komen. In het midden van de balie zit een gedeelte op wieltjes dat te verplaatsen is. Opeens ziet de medewerker een man aan komen lopen. Deze man duwt gelijk tegen het middenstuk van de balie aan. De balie rolt hierdoor in de richting van de medewerker en door het verplaatsen, ontstaat er een ruimte om achter de balie te komen. Op dat moment ziet de medewerker dat de verdachte een mes in zijn rechterhand heeft. De man komt naast de medewerker staan en duwt de balie weer terug tussen de andere delen. De man vraagt aan de medewerker waar de kluis staat. Hij vraagt dit op een vreemde toon, alsof hij zijn mond bijna dicht houdt. Nadat de medewerker aangeeft dat hij geen kluis heeft, vraagt de man om geld. De medewerker opent de kassa en stopt geld in een oranje plastic tas die de man heeft meegenomen. Nadat al het briefgeld in de tas zit, trekt de man de balie naar zich toe en loopt de zaak uit richting de Dam.

Er zijn camerabeelden van de overval en van een verdachte. Zijn signalement:

- Man;

- Normaal postuur;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 25 en 40 jaar oud;

- Lengte ongeveer 1.70 tot 1.80 cm.;

- Atletisch figuur;

- Brede schouders.

Op beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Shirt met opdruk voorzijde;

- Hoodie/vest met capuchon;

- Gewatteerde jas;

- Zwart petje;

- Zwarte gympen met witte zool.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.