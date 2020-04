Plofkraak Osdorpplein februari 2020

In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 februari 2020 vond een plofkraak plaats op een geldautomaat in een supermarkt aan het Osdorpplein in Amsterdam-West. Er zijn camerabeelden van de plofkraak en van twee verdachten.

Omschrijving

Op de beelden is te zien dat rond 03.00 uur een man op een scooter aan komt rijden bij de supermarkt. Even later komt een andere man ook aan in een gele Fiat Panda. Vervolgens ramt hij met deze Fiat Panda meerdere keren de winkelpui, zodat de winkel op een gegeven moment betreden kan worden. In de winkel vinden daarna voorbereidingen bij de geldautomaat plaats en een grote explosie volgt. De explosie heeft alleen niet het gewenste effect en de plofkrakers slaan zonder buit samen op de scooter op de vlucht. Na een klein stukje over de Tussen Meer rijden ze het voetgangersgebied in richting de Martini van Geffenstraat.

Toegesnelde agenten zien al snel dat er nog een explosief bij de automaat ligt. Gelukkig komt dit explosief niet tot ontploffing en kan veilig worden afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Ook de Fiat Panda wordt ter plaatse aangetroffen. Die blijkt in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 februari gestolen te zijn vanaf de Terpstraat, ook in Amsterdam-West.

Onderzoek

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar deze plofkraak en spreekt graag met mensen die:

- De verdachten of hun scooter hebben gezien voor, tijdens of na de plofkraak;

- Weten waar en bij wie de gestolen Fiat Panda is geweest tussen 8 februari en 18 februari en/of andere informatie hebben over (de diefstal van) dit voertuig;

- Informatie hebben over de verdachten/mogelijke daders. Op de beelden is te zien dat in ieder geval één van de plofkrakers dicht bij de automaat stond op het moment van de explosie. Het kan haast niet anders dan dat zij hier last van hebben gehad en dit kan zijn opgevallen in hun omgeving.

Informatie delen

Heeft u informatie die de recherche mogelijk verder kan helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.