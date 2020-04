Poging export grote hoeveelheid XTC-pillen

Omschrijving

De man bood die vrijdag omstreeks 18.50 uur een postpakket (doos) aan bij een servicepunt van DHL waar je post kan ophalen en verzenden op de Van Baerlestraat. In de doos zouden een aantal lampen moeten zitten. Het pakket moest worden opgestuurd naar een adres in het buitenland. Omdat de doos eigenlijk te zwaar was om alleen lampen te kunnen bevatten, werd de doos nadat deze was afgegeven door de man gecontroleerd door de medewerkers van het DHL-servicepunt. Er bleek toen een grote hoeveelheid XTC-pillen onder de dubbele bodem van de doos te zitten.

Het openen/inspecteren van zendingen vindt plaats op basis van de algemene vervoersvoorwaarden van DHL. Deze voorwaarden zijn de man medegedeeld en hier is hij mee akkoord gegaan. De man heeft, zo blijkt later, bij het servicepunt valse persoonsgegevens getoond.

Er zijn duidelijke beelden van de man. Zijn signalement:

- Man;

- Donker getint huidskleur;

- Gemillimeterd, donker haar;

- Kalend/kale plek op achterhoofd.

Hij droeg een:

- Donkergroene jas;

- Donkere broek;

- Zwarte schoenen met witte zolen en rode veters.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.