Poging overal bakkerij Sierplein

Omschrijving

Op het moment van de poging overval bevonden een medewerker en een aantal klanten zich in de winkel. Een van de mannen had een klein donkerkleurig vuurwapen in zijn hand. Hij heeft dit wapen getoond en er dreigend mee op de toonbank getikt. De medewerkster is toen direct weggevlucht via het magazijn. Een van de klanten die in de zaak was, is vervolgens gaan schreeuwen tegen de mannen, waarna de twee zijn gevlucht. Er is uiteindelijk niets buitgemaakt.

De mannen zijn kort voor de overval in de bakkerij ook in een drogisterij geweest op het Sierplein. Hier zijn beelden van. Het signalement van de verdachten:

Verdachte 1 (dreigde met het vuurwapen)

- Man

- Licht getinte huidskleur

- Tenger postuur

- Smal gezicht

- Spitse neus

- Donkere wenkbrauwen

- Donkere ogen

- Zwarte hoodie

- Zwart sjaaltje voor de mond

- Witte sneakers

Verdachte 2

- Man

- Lichte huidskleur

- Donkere joggingsbroek

- Hoodie met capuchon

- Donkere pet

- Zwarte sneaker merk Vans

- Donker sjaaltje voor de mond

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.