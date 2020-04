Poging straatroof Amstelveenseweg

Op vrijdagochtend 14 februari 2020 heeft een nog onbekende man rond 08.30 uur op de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en de Vaartstraat geprobeerd een vrouw te beroven van haar tas. De verdachte van deze poging straatroof is mogelijk ook te linken aan een aantal andere (pogingen tot) straatroven die in een korte tijd in dezelfde omgeving zijn gepleegd en de politie wil graag weten wie hij is.

Omschrijving

De poging straatroof van 14 februari staat op beeld. Op die beelden is te zien hoe de verdachte op de fiets achter de wandelde vrouw aanrijdt. Zij loopt op het trottoir en hij rijdt eerst op het fietspad. Als hij vlak achter de vrouw is, rijdt hij ook het trottoir op. Dan is te zien dat de verdachte de vrouw op rechts inhaalt, de kant waar zij haar tas houdt. Hij haalt haar in, trekt aan haar tas en rijdt voor haar langs. De vrouw houdt haar tas vast en de verdachte komt dan ten val. Hij stapt snel weer op zijn fiets en fiets terug, tegen het verkeer in, en slaat linksaf de Vaartstraat in. Hier verdwijnt hij uit beeld.

Het is niet de eerste keer die ochtend dat de verdachte daar op beeld staat. Eerder is hij ook al gefilmd. Hij lijkt dan op dezelfde manier achter een vrouw aan te rijden. De man rijdt tegen de richting in op het trottoir direct achter een vrouw. Zij draagt een tas in haar hand. Op een gegeven moment komen een aantal fietsers en personen op het trottoir de man tegemoet en de man passeert de vrouw dan. Hij pleegt dan dus geen strafbaar feit.

Betrokkenheid bij andere (pogingen tot) straatroven

Het onderzoeksteam houdt er sterk rekening mee dat deze verdachte ook verantwoordelijk is voor een aantal andere (poging tot) straatroven die in een korte tijd in dezelfde omgeving zijn gepleegd. Het signalement van deze verdachte en de manier waarop hij deze straatroof pleegde, komt namelijk overeen met de signalementen en werkwijzen van de verdachten in de andere zaken. Mogelijk gaat het in al die verschillende zaken dus om deze verdachte.

Signalement

De verdachte voldoet aan het volgende signalement:

- Man;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Rond de 30 jaar oud;

- Donker haar;

- Had op 14 februari een donkere, korte baard;

- Droeg op 14 februari een donkerblauwe jas en een donkere spijkerbroek.

Informatie delen

Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die meer weten over deze verdachte, de verdachte die vrijdagochtend 14 februari hebben gezien in de omgeving van de Amstelveenseweg/Vaartstraat/Zeilstraat en/of mogelijk zelf slachtoffer zijn geworden van deze verdachte. Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.