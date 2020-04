Woningoverval Garstkamp

Omschrijving

Het slachtoffer is die avond rond 18.30 uur alleen thuis als er aangebeld wordt. Wanneer het slachtoffer de voordeur vervolgens open doet, duwt een onbekende man hem gelijk terug zijn woning in en duwt hem binnen op de grond. De man drukt een hand over de mond van het slachtoffer. Hierdoor kan het slachtoffer niet om hulp schreeuwen, maar het bemoeilijkt ook zijn ademhaling. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt en de man hem vasthoudt, komt er een tweede persoon de woning in, vermoedelijk een vrouw. Zij loopt door de woning heen en het slachtoffer hoort hier en daar gerommel. Het slachtoffer hoort onder andere hoe de vrouw bezig is bij een raam. Op een gegeven moment laat de man het slachtoffer weer los en loopt ook richting het raam. Snel staat het slachtoffer op en als hij weer een beetje op adem is gekomen, ziet hij dat het raam openstaat en de man en de vrouw weg zijn. Waarschijnlijk zijn ze door dat raam naar buiten gegaan. Het slachtoffer kijkt daarna direct of de twee iets hebben meegenomen en dat blijkt helaas inderdaad het geval te zijn. Er is een behoorlijk bedrag aan cash geld gestolen en papieren met voor het slachtoffer een grote persoonlijke waard.

Op beelden zijn twee verdachten te zien die de woning van het slachtoffer zijn ingegaan. Zij zijn volledig in het donker gekleed en dragen grote capuchons. Hierdoor zijn hun gezichten slecht te zien. Aan het postuur zou je zeggen dat het om een man en een vrouw gaat en het slachtoffer zegt ook een man en een vrouw gezien te hebben. Verder heeft hij gezien dat de man een licht getinte huidskleur zou hebben en de vrouw zou begin twintig zijn geweest. De mannelijke verdachte lijkt met zijn linkervoet te trekken: hij draait hem naar binnen en loopt een beetje op de buitenkant van de linkervoet.

