Brandstichting Veendijk Den Haag

Uit onderzoek bleek dat dit werd gedaan door twee personen. Door deze brandstichting vatten meerdere personenauto´s vlam. In de uitzending worden er camerabeelden getoond. Op deze beelden zijn er twee verdachten te zien die vanuit de Van Essendijk komen aanlopen en rechtstreeks naar het desbetreffende voertuig lopen. Verder is op de beelden te zien dat een van de mannen op de uitkijk staat. De andere man een raam inslaat en het voertuig overgiet met een brandstof. Kort daarna vluchten de mannen weg.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.