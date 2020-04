Brandstichting Alrijne ziekenhuis Leiden

Omschrijving

Op de begane grond waren meerdere ruiten vernield, waaronder een raam van een toegangsdeur. Het lijkt er op dat de dader via het trappenhuis omhoog is gelopen. Omdat de deuren van de verschillende afdelingen alleen geopend kunnen worden met een speciaal pasje waren ook daar meerdere ruiten kapot gemaakt om binnen te komen. Uit onderzoek is gebleken dat een onbekende man rond 19.45 uur al op camerabeelden is vastgelegd. Dat betekent dat de man al bijna twee uur in het ziekenhuis heeft rondgehangen. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden van deze man getoond.