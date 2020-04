Overval Kruidvat Monster

Omschrijving

De medewerkers werden door de overvallers meegenomen naar het kantoor waar de kluis moest worden geopend. De medewerkers moesten op de grond gaan liggen en werden vastgehouden. Na de overval werd door getuigen gezien dat de twee mannen op de 's Gravenlandseweg in een zwarte Volkswagen Up stapten en wegreden in de richting van ’s-Gravenzande en Hoek van Holland. De auto was voorzien van het kenteken PZ-230-D en bleek eerder te zijn gestolen vanaf de Schoolstraat in Montfoort. Dit moet zijn gebeurd tussen zondagavond 29 maart 22.30 uur en maandagochtend 30 maart, de dag van de overval. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de overvallers.