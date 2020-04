Overval Gall & Gall Leiden

Omschrijving

Op dat moment waren er twee medewerkers en een klant aanwezig in de winkel. De medewerkers moesten onder bedreiging van een vuurwapen de kassalade openen en de dader is er met een buit van ongeveer 500 euro lopend vandoor gegaanin de richting van de Oude Rijn. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze vervaller. Op de beelden is te zien dat de overvaller een baluwe tas in zijn handen heeft. Mogelijk is deze van de Albert Heijn.