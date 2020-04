Gewelddadige woningovervallers vergissen zich mogelijk in adres

Omschrijving

De twee vrouwen zaten net te dineren toen er rond18.15 uur werd aangebeld. Voor de deur stonden twee mannen met een pakketje. Zodra de deur open ging, drongen zij met geweld de woning binnen.

De daders mishandelden de vrouwen, probeerden ze vast te binden en riepen dat ze geld wilden. Eén van de slachtoffers kreeg daarbij een vuurwapen tegen haar slaap gedrukt. Aangezien beide vrouwen en hun familie op geen enkele manier bij criminele activiteiten betrokken zijn en er niets bij hen te halen viel, denkt de politie dat de daders zich in het adres hebben vergist.



Kenmerken daders

De vrouwen wisten te vertellen dat één van de mannen een lichtgetinte huidskleur heeft, zo’n 1.80 meter lang is, een slank postuur heeft en donkere krulletjes had.



De andere dader droeg een gele jas, waardoor de slachtoffers geloofden dat hij een pakketbezorger was. Beide mannen spraken Nederlands met een buitenlands accent.



Vertrokken zonder buit

De overvallers zijn zeer plotseling, zónder buit, vertrokken. Mogelijk heeft het constante gegil van een van de vrouwen ze afgeschrikt. Daarnaast houdt de politie er rekening mee dat de daders zich tijdens de overval realiseerden dat ze op een verkeerd adres waren.



Help de politie

Heeft u informatie over de twee overvallers en/of waarom ze juist in de woning aan de Waalstraat toesloegen?

Heeft u die dinsdagavond 5 november de twee mannen, mogelijk met een pakketje, gezien in de omgeving van de Waalstraat – lopend of in een bepaald voertuig? Neem dan contact op met de politie.