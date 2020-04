Man overvalt massagesalon en loopt zwaaiend weg

Op die dinsdagmiddag komt er een man de massagesalon binnen en gedraagt zich vreemd. Hij vraagt of de medewerkster Engels spreekt en loopt naar de keuken. Met haar telefoon verlaat hij even later weer de zaak, nadat hij haar een duw heeft gegeven. Wie is deze man?

Omschrijving

De verdachte kwam die middag de zaak binnen en wachtte bij de balie. Hij vroeg of de aangeefster Engels sprak en begon toen heel zachtjes te praten. Opeens liep de man naar achteren, de gang door naar de keuken. Hij opende de keukendeur en ging naar binnen. De aangeefster riep dat hij de zaak moest verlaten. Ze durfde de keuken niet te betreden. Toen de man de keuken uitkwam, duwde hij de aangeefster opzij om langs haar te kunnen. Hierbij kwam zij ten val. De man verliet de zaak waarna de aangeefster erachter kwam dat haar telefoon, die op de keukentafel lag, weg was. In het telefoonhoesje zaten ook een rijbewijs en bankpas. Nadat de man de zaak verlaat zwaait en wuift hij nog even voor het raam van de salon en loopt weg richting het Vlak.

Wie heeft er informatie over deze verdachte? Laat het weten via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem bellen kan uiteraard ook via 0800-7000.