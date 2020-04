Oplichter door ‘whaling’ gezocht

Laatste update: 28-04-2020 | 21:20 Zaaknummer: 2019237648 Datum delict: 03-10-2019 Plaats delict: Den Haag - Terneuzen

'Whaling' is fraude via Whatsapp- en sms-berichten. Daarbij wordt, zogenaamd door een bekende van het slachtoffer, in zo’n bericht om geld gevraagd. Het is precies die werkwijze waarmee een vrouw uit Terneuzen werd gedupeerd op 3 oktober 2019. Ze ontving een aantal berichten van iemand die zich voordeed als haar dochter, die dringend geld nodig zou hebben.