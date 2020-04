Verdachte diefstal pinpas bejaarde vrouw in Gemert

Omschrijving

Toen mevrouw hierna met haar scootmobiel naar huis reed en er een bakje salade uit het mandje van haar scootmobiel viel, werd deze direct opgeraapt door een voor haar onbekende man. Toen aangeefster hierna verder terug naar huis reed, werd zij achtervolgt door een auto (Hier zijn verder geen gegevens van bekend).

Toen zij bijna bij haar woning was. viel het bakje salade wederom uit haar mandje. Dezelfde man heeft dit bakje weer had opgeraapt en legde daarna een landkaart op het stuur van de scootmobiel van mevrouw. Hij vroeg aan haar of zij de weg naar Dusseldorf wist. Waarschijnlijk heeft hij op dat moment haar pinpas gestolen uit het mandje van haar scootmobiel. Hij heeft in de nabijheid nog gesproken met een tweede persoon. Mogelijk is deze er bij betrokken geweest.

Een dag later kwam aangeefster erachter dat er geld van haar bankrekening was afgeschreven voor een bedrag van 1.600,00 euro.