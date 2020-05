Poging doodslag met gestolen vrachtwagen op politieman

Vrachtwagendieven reden op de A2 bij Best met opzet vol gas achteruit tegen een politieauto, waar niet alleen een politieman, maar ook zijn diensthond in zat.

Bekijk de bewakingsbeelden waarop de daders te zien zijn. Ook laten we een animatie zien van de rijroute van de vrachtwagen. Help ons bij het vinden van deze daders!

Op dinsdag 24 december wordt ’s nachts tegen tweeën vanaf een industrieterrein in Best een vrachtwagen gestolen. De vrachtwagen rijdt naar de A2 richting Eindhoven, maar wordt al snel opgemerkt door een surveillerende politieauto: De vrachtwagen voert geen verlichting, slingert en staat soms stil... Midden op de snelweg. De politieagent geeft het stopsignaal, seint met zijn verlichting, voert blauwe zwaailichten, maar de bestuurder van de vrachtwagen reageert niet.

Vragen

Heeft u een vermoeden wie deze daders zijn? Of heeft u informatie over deze diefstal met poging doodslag, maar die nog niet met ons gedeeld, neem alsjeblieft contact op via 0800-6070 of bel anoniem naar 0800-7000.