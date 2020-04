Woningoverval in Valkenswaard

Een buurtbewoner alarmeerde de politie toen zij uit de woning van het slachtoffer iemand om hulp hoorde roepen. Kort daarvoor werd haar aandacht getrokken door gestommel en geluiden uit de woning van de alleenwonende man. De man werd in zijn slaap verrast toen er plotseling twee, donker geklede en gemaskerde mannen naast zijn bed stonden. Feit is dat de man flink door zijn belagers werd toegetakeld. Collega’s troffen hem hevig bloedend en met veel pijn aan toen ze aankwamen bij de woning. Het slachtoffer werd direct met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij werd behandeld aan zijn verwondingen.

Vragen

Wij vragen uw hulp om deze daders te vinden. Geef uw tips of informatie aan ons door via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.