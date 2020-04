Getuigen schietpartij Dadeltuin gezocht

Omschrijving

Twee mannen en twee vrouwen besluiten zondagmiddag tegen een uur of zes te gaan chillen. Ze gaan daarvoor met hun auto naar een parkeerplaats aan de Dadeltuin in Rotterdam. Het latere slachtoffer die naast de bestuurder zit, vraagt haar de auto te parkeren naast een zwarte Volkswagen waar twee mannen in zitten. Hij lijkt ze te kennen want hij stapt uit en ook de bestuurder van de Volkswagen komt uit zijn auto. Voor de auto trekt de man uit de Volkswagen een vuurwapen en schiet direct diverse malen op het slachtoffer. Daarna stapt hij weer in zijn auto en gaat er met hoge snelheid vandoor. Het slachtoffer is geraakt en bloed erg. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en daar direct geopereerd. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.

De politie heeft diverse getuigen gehoord maar kan nog meer informatie gebruiken. Op onderstaand kaartje is de vluchtrichting van de Volkswagen zichbaar. Camerabeelden waarop de Volkswagen staat, zijn zeer welkom. Heeft u andere informatie die van belang kan zijn, vul dan onderstaand tipformulier in of bel de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.