Politie zoekt brutale dief slijterij Harculo

Omschrijving

De eigenaar van een slijterij aan de Harkulo in Rotterdam is ’s avonds in een ruimte achter zijn winkel aan het werk. Hij heeft de winkel om 17.00 uur afgesloten en doet alleen nog open als door klanten wordt aangebeld. Het is rustig die avond er komen geen klanten. Toch blijkt de volgende ochtend een aantal flessen drank weg is. Als de eigenaar beelden van zijn bewakingscamera terug kijkt, ziet hij dat rond 21.30 uur een man en een vrouw de winkel binnenkomen. Kennelijk heeft de deur niet goed in het slot gezeten want de bel is niet gegaan. De twee wachten of er iemand komt waarbij de man rondkijkt in de winkel en de naastgelegen ruimte. Te zien is dat hij iets van een tafel pakt en in zijn zak steekt. De twee gaan daarna de winkel uit maar de man komt al snel weer terug, gaat weer naar buiten en komt nog een keer terug. Dan stapt hij achter de toonbank, pakt drie flessen whisky en gaat dan weg.

Er zijn goede camerabeelden van de man. Wie herkent hem? Meldt het bij de politie via de Opsporingstiplijn: 0800-8070 of vul het onderstaande contactformulier in. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.