Woningoverval Drachten (Update na uitzending Opsporing Verzocht)

Dinsdag 7 april 2020 heeft opsporing verzocht aandacht besteed aan de woningoverval op een 93-jarige mevrouw in Drachten. Op Maandagavond 21 oktober werd zij door twee mannen overvallen en beroofd van kostbare spullen. Daarbij hebben ze de vrouw zelfs mishandeld. Door DNA onderzoek kon één van de overvallers opgepakt worden. De andere overvaller wordt nog steeds gezocht door de politie. Mogelijk hebben de daders hulp gehad van twee handlangers. Getuigen hebben vier jongemannen gezien die een tijd lang hebben rondgehangen in de buurt van de woning, de Korenmolen. Ze reden daar op twee scooters heen en weer. Eén van die scooters is mogelijk een Piaggio Vespa Sprint. De overvallers hebben niet alleen kostbare spullen meegenomen, maar zelfs uiterst dierbare brieven die ze ooit van haar inmidels overleden echtgenoot heeft gekregen.

Help ons deze laffe overval op te lossen. Kijk via de link de beelden terug om te zien of je de daders herkent. Als je iets weet of iets vermoedt, meld het dan bij ons via 0800-6070