Brandstichting auto's Handhaving Leeuwarden

LEEUWARDEN – In oktober 2019 en februari 2020 werden dienstauto’s van de Handhaving in Leeuwarden in brand gestoken. Bewakingscamera’s maakten opnames van de daders. Door de beelden van de bewakingscamera te publiceren wil de politie met informatie van het publiek achter de identiteit van deze brandstichter(s) komen!

Omschrijving

Brandstichting oktober 2019

Op zondag 6 oktober omstreeks 05.00 uur was op de beelden van de bewakingscamera te zien dat er een fietser de Groeneweg overstak en het terrein van de Handhaving op reed. Deze persoon bleef enige tijd rondhangen bij het gebouw van de Handhaving. Vervolgens liep de verdachte naar een geparkeerde dienstauto van de Handhaving. Even later waren vlammen te zien en stond een auto in brand. Door de hevige brand die ontstond raakten meerdere auto’s die daar geparkeerd stonden onherstelbaar beschadigd.

Brandstichting februari 2020

Op donderdag 13 februari omstreeks 03.00 uur signaleerde de bewakingscamera een persoon die vanaf de Groeneweg het parkeerterrein van de dienst Handhaving opliep. Deze persoon had een tas en een voorwerp bij zich wat op een jerrycan leek. De verdachte liep naar een dienstauto van de Handhaving en verdween uit beeld. Korte tijd later waren vlammen te zien en stond de dienstauto in brand. Het vuur was hevig waardoor ook andere geparkeerde dienstauto’s zwaar beschadigd raakten. De verdachte vluchtte weg over de Groeneweg in de richting van Doelestraat. De verdachte droeg een capuchon over zijn hoofd en hierdoor was zijn gezicht onherkenbaar. Wel was het signalement en kleding te zien.

Hoe kunt u helpen?

Herkent u de verdacht(en) of heeft u informatie over deze brandstichtingen? Schroom niet om uw tips door te geven. Dit kan telefonisch via de politie opsporingstiplijn 0800- 6070 of als u anoniem wilt blijven via de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.