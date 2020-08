Zware mishandeling Sneek

Omschrijving

De slachtoffers en de groep jongeren ontmoeten elkaar op de Looxmagracht en raakten in gesprek. De sfeer was in eerste instantie ontspannen maar door een nog onbekende reden werden de twee 28-jarigen plotseling aangevallen waarna ze werden geschopt en geslagen. De inwoner van Amsterdam probeerde weg te komen maar dit lukte hem niet. Hij werd twee keer tegen de grond gewerkt en terwijl hij op straat lag werd hij geslagen en hard tegen zijn hoofd en lichaam geschopt.

De Utrechtenaar werd tegen zijn hoofd geslagen en in de gracht geduwd. Gelukkig kon hij op eigen kracht uit het water komen.

Door de politie die snel ter plaatse was zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht en hier aan hun verwondingen behandeld. De politie heeft direct naar de daders van de mishandeling gezocht maar zij werden niet meer aangetroffen.

De groep jongeren bestond uit zes personen. Eén van hen reed op een scooter. Na de mishandeling zijn zij weggegaan.

Bewakingscamera’s maakten opnames van de mishandeling en van de groep jongeren die hier bij betrokken waren. Deze beelden zijn nog niet gepubliceerd maar op vrijdag 7 augustus 2020 is via de social media kanalen van de politie een oproep gedaan aan verdachten om zich voor maandag 10 augustus bij de politie te melden. Zo konden zij publicatie van de beelden voorkomen. Dit ultimatum is verstreken en de identiteit van de verdachten is niet bekend geworden. De beelden worden nu gepubliceerd.

Hebt u informatie over deze mishandeling of (her) kent u de personen die bij betrokken waren? Bel dan met de politie via 0900 – 8844. Tips kunt u ook doorgeven via de politie tiplijn 0800 – 6070. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met de Stichting Meld misdaad Anoniem 0800 – 7000.