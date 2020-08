Wie gooide een explosief in een woonwijk Schalkhaar?

Laatste update: 12-08-2020 | 17:00 Zaaknummer: 2020364215 Datum delict: 04-08-2020 Plaats delict: Schalkhaar

In de nacht van 28 juli ontplofte aan de Bakkerskamp in Schalkhaar een zwaar explosief. Een week later was het weer raak. In de nacht van 3 op 4 augustus gooide een man rond 4.00 uur een explosief onder de carport van dezelfde woning. De enorme knal zorgde voor veel schade bij deze woning, maar ook bij omliggende woningen. Gelukkig raakte er beide keren niemand gewond, maar gezien de risico’s die de dader nam middenin een woonwijk, neemt de politie de zaak erg hoog op. Lees hieronder verder voor meer informatie over de dader en de auto waarmee hij vermoedelijk kwam.