Dodelijk ongeval Marken

Omschrijving

Wie herkent deze auto?

Dit model Mazda 3 is gebouwd tussen 2010 en 2014 en heeft witte kentekenplaten. Het kenteken is echter niet te lezen en we weten op dit moment dan ook niet uit welk land het voertuig komt. In een groot aantal landen in onder meer Duitsland en Oost-Europa worden witte kentekenplaten gebruikt. In sommige gevallen zijn ook Nederlandse kentekens wit.



Camerabeelden

Deze Mazda 3 is te zien op camerabeelden die in de nacht van het ongeluk zijn gemaakt. Op die beelden is te zien dat de Mazda om 03.09 op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later, rond 05.30 uur, zien we twee personen dan enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3 kijken. De voorkant van de auto is niet op de beelden te zien. Even later rijdt de Mazda 3 dan van de parkeerplaats af, Marken in.

De politie komt graag in contact met deze twee personen en roept hen op zich bij de politie te melden.



Voorwerpen

Tijdens het onderzoek is in de berm op de Waterlandse Zeedijk een aantal voorwerpen gevonden, waarvan het rechercheteam op dit moment niet weet wat het zijn. Het gaat om een zwart dopje, een stukje kunststof met een groen streepje en een stukje kunststof voorzien van een rood streepje.