Beelden van verdachte gewelddadige poging overval

Op 21 augustus, omstreeks 10.00 uur die vrijdagochtend, vond een steekincident plaats in een winkel aan de Nieuwe Burg in Middelburg. Hierbij raakten twee mannen gewond. Zij waren op dat moment in de winkel aanwezig.

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat de dader van het steekincident de winkel mogelijk probeerde te overvallen. De dader is op een donkere mountainbike gevlucht na het incident. Hij reed via het Walplein, de Stroopoortgang en de Lange Delft in de richting van de Herenstraat.

In eerdere berichtgeving vroeg de politie aan getuigen om zich te melden. Inmiddels hebben zich bij de politie meerdere getuigen gemeld. Deze worden allemaal ondervraagd door de rechercheurs die met de zaak bezig zijn.

Verdachte staat op beeld

De politie heeft camerabeelden van de verdachte. Vanwege de ernst van dit misdrijf is, na overleg met de Officier van Justitie, besloten om deze beelden vrij te geven. Het gaat om een getinte man die helemaal in donkere kleding gekleed is. Zijn gezicht is voor een deel bedekt, maar wellicht herkent u hem toch. De man draagt een soort trainingsbroek met lichtblauwe strepen op de zijkant van de broekspijp en een logo op het dijbeen. Kent of herkent u de man op de foto’s? Dan wordt u dringend gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006).

Uw informatie kan van grote waarde zijn!

Omdat sprake is van een ernstig misdrijf kunt u, als u inhoudelijke en relevante informatie hebt over deze gewelddadige overvalspoging, ook anoniem terecht bij het Zeeuwse team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Dit werkt op de volgende manier: bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag direct naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder. Meer informatie over deze werkwijze van TCI staat op politie.nl