Pinpasfraude middels ontvangen brief

Omschrijving

Het slachtoffer kreeg half mei 2020 een brief van haar bank in de brievenbus met de mededeling dat haar oude betaalpas was verlopen en dat zij een nieuwe betaalpas aan moest vragen. De brief en enveloppe waren voorzien van het logo van haar bank en het gebruikte briefpapier was van hoge kwaliteit.

In de brief stond dat de bank gebruik zou maken van een berichtenservice om haar te ondersteunen bij het aanvragen van een nieuwe betaalpas. Op 20 mei 2020 ontving zij op haar mobiele telefoon een SMS dat zij haar oude betaalpas door moest knippen en deze op moest sturen naar een adres in Leeuwarden.

Op zaterdag 23 mei 2020 constateerde haar echtgenoot dat er een groot bedrag van hun spaarrekening naar de lopende rekening was overgemaakt en dat de verdachte(n) dit grote bedrag hadden proberen over te maken naar een voor de slachtoffers onbekende rekening. Zij hebben toen meteen contact opgenomen met hun bank en deze hebben dit kunnen voorkomen.

Helaas is het de verdachte(n) wel gelukt om in de dagen ervoor bij de Rabobank aan de Nieuwendijk 3 te someren en bij een betaalautomaat op de Reigerlaan 8 in Vlaardingen geld te pinnen. In totaal werd een bedrag van 5.150,00 euro weggenomen.